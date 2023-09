Julian Nagelsmann sa stal novým trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie. Tridsaťšesťročný kormidelník nahradil Hansiho Flicka, ktorý skončil na lavičke po prehre v prípravnom zápase s Japonskom (1:4).

Nemeckí reprezentanti pod vedením Flicka nepostúpili na MS 2022 v Katare zo základnej skupiny. Národný tím odvtedy prehral už štyri zo siedmich prípravných zápasov. Flick sa stal úplne prvým odvolaným trénerom nemeckej reprezentácie od vytvorenia funkcie v roku 1926. V poslednom prípravnom zápase proti Francúzsku (2:1) už viedol tím dočasný kouč Rudi Völler.

Nagelsmann povedie Nemecko na budúcoročných ME, ktoré sa uskutočnia práve v krajine štvornásobných majstrov sveta. V prípade neúspechu s ním môže Nemecký futbalový zväz (DFB) ukončiť spoluprácu, keďže obe strany podpísali zmluvu do konca júla 2024. Za asistentov trénera vymenovali Benjamina Glücka a Sandra Wagnera.

Nagelsmann naposledy viedol Bayern Mníchov, ktorý ho odvolal z funkcie v marci po neuspokojivých výsledkoch. V lete bol kandidát na trénera vo viacerých kluboch. Najviac ho spájali s anglickými tímami FC Chelsea a Tottenham Hotspur. "Viesť národný tím na ME, ktoré sa konajú v našej krajine, je niečo mimoriadne. Veľmi sa na túto výzvu teším a som plný očakávania," uviedol 36-ročný kouč, ktorý sa stal najmladším trénerom v histórii Bundesligy, keď vo veku 28 rokov nastúpil do funkcie hlavného kouča Hoffenheimu. "Môžu nastať fázy, kedy to nejde ideálne, to však k tejto práci patrí. Keď si večer ľahnem do postele, sú aj iné veci, ktoré ma definujú, nielen práca futbalového trénera," dodal nemecký kormidelník. Zároveň vyhlásil, že sa teší na opätovnú spoluprácu so svojimi bývalými zverencami z Bayernu.

Prezident DFB Bernd Neuendorf nazval Nagelsmanna vynikajúcim trénerom. "Sme presvedčení, že sa postará o to, aby národný tím inšpiroval svojich fanúšikov a aby bolo EURO aj športovým úspechom," citovala Neuendorfa agentúra AFP. Podľa športového riaditeľa zväzu Rudiho Völlera je 36-ročný kouč "absolútny futbalový expert" a ako hlavný tréner sa osvedčil vo veľmi mladom veku.