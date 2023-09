Portugalská reprezentácia sa už v tento piatok predstaví na Tehelnom poli, kde si zmerajú sily so Slovenskom. Je nám jasné, že Slovenky sú jednoducho najkrajšie, no pozrime sa aj na atraktívne polovičky našich súperov.

Portugalci dorazia na Slovensko v pozícii veľkého favorita, no majstri Európy z roku 2016 momentálne prechádzajú určitou generačnou výmenou a ich výkony nie sú vždy také presvedčivé, ako sa zdajú na papieri. Trojica najkvalitnejších hráčov pochádza z anglickej Premier League. Dvojica Manchestru City Rubén Dias a Bernanrdo Silva počas minulého roka vyhrali ikonický treble a Bruno Fernandes je momentálne kapitánom červených diablov a začiatok sezóny ho zachytil vo výbornej forme.

Na hrote okrem legendárneho Cristiana Ronalda bude našim zadákom spôsobovať problémy najlepší hráč talianskej Serie A Rafael Leao. Mladý Portugalec sa zlepšuje každú sezónu, no zatiaľ v reprezentácii nedostáva toľko priestoru ako by si skutočne zaslúžil. Náročnou otázkou pre Roberta Martineza aj naďalej zostáva koho použiť na hrot, či legendárneho Ronalda alebo novú akvizíciu PSG Gonçala Ramosa. Ďalšími ofenzívnymi zbraňami budú nová posila Barcelony Joao Felix a hviezda Liverpoolu Diogo Jota.

Medzi priateľkami by jednoznačne mala dominovať populárna Georgina Rodriguez, no jej konkurencie je skutočne nabitá. Tak ako aj pre Ronalda je na trávniku najväčšou konkurenciou útočník Ramos, tak aj pre Georginu je veľkou rivalkou priateľka mladého Ramosa. Tá skutočne stojí za to a aj ďalšie nádherné polovičky nájdete v našej galérii.