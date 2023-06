Slovenská futbalová reprezentácia absolvuje pred júnovým dvojzápasom kvalifikácie ME 2024 na Islande a v Lichtenštajnsku päťdňový kemp v Šamoríne. Objavia sa na ňom viacerí mladí hráči a tiež Marek Hamšík.

Bývalý reprezentačný kapitán a rekordér v počte štartov i gólov prijal pozvánku od trénera Francesca Calzonu, hoci vlani v máji sa rozhodol ukončiť kariéru v národnom tíme. "V uplynulých dňoch sme, žiaľ, zaznamenali veľa zranených hráčov a to malo nepriaznivý vplyv na zloženie kádra. Vzhľadom na to mi napadlo, že do širšej nominácie zaradím aj Mareka Hamšíka a dúfal som, že moje pozvanie prijme. Dobrá správa je, že je ochotný prísť, za čo sa mu chcem verejne poďakovať. Moje konštatovanie o početných zraneniach nie je žiadne alibi, stále tvrdo pracujeme na tom, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili," poznamenal Calzona.

"Jediný dôvod, pre ktorý som chcel tento predčasný zraz, spočíva v tom, že sme v uplynulých šiestich mesiacoch strávili veľmi málo času spoločne. A preto chcem využiť týchto pár dní navyše, aby som pracoval spolu s tímom. Napokon to isté urobili aj ďalšie reprezentácie. Myslím si, že je dobrý nápad začať o niekoľko dní skôr," uviedol Calzona pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.

Kemp sa bude konať od 4. do 9. júna v Šamoríne. "Pracovný plán máme pripravený od 5. do 9. júna, potom hráči dostanú dva dni voľno. Päť dní budú s nami mladí hráči, aspoň do 9. júna. Budem mať príležitosť ich bližšie spoznať, aby sme mohli myslieť aj na našu budúcnosť," vysvetlil Calzona. Od 11. júna sa hráči presťahujú do Senca, kde bude vo večerných hodinách zraz.

Trénera slovenskej reprezentácie mrzí, že nebude vidieť v akcii Dominika Hollého. "Pozorne sledujem mladých hráčov, veľmi ma mrzí, že nemáme k dispozícii Dominika Hollého. Chcel som, aby sa Hollý - vzhľadom na výborné výkony v lige - a Pokorný zúčastnili na výjazde na Island. Škoda Hollého absencie, spôsobila nám naozaj ťažkosti. Každopádne však urobíme všetko pre to, aby sme v zápasoch dosiahli výborný výsledok," dodal Calzona.

Slováci získali v marcovom asociačnom termíne kvalifikácie ME 2024 štyri body za domácu bezgólovú remízu s Luxemburskom a víťazstvo 2:0 nad Bosnou a Hercegovinou. Na Islande sa predstavia v sobotu 17. júna o 20.45 SELČ, ďalší zápas J-skupiny v Lichtenštajnsku ich čaká v utorok 20. júna o 20.45.