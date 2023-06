Šamorín - Rozlúčka sa odkladá. Slovenský futbalista Marek Hamšík počas uplynulého týždňa oznámil, že po skončení tejto sezóny ukončí svoju profesionálnu kariéru. V stredu sa však nečakane pripojil k našej futbalovej reprezentácii ako hráč a je pripravený nastúpiť. Predstúpil pred novinárov a vysvetlil, prečo sa rozhodol vrátiť.

Hamšík zarmútil slovenskú futbalovú verejnosť minulý týždeň štvrtok po tom, čo oznámil, že po skončení tejto sezóny ukončí kariéru. Za Trabzonspor odohral v nedeľu posledný ligový zápas a absolvoval emotívnu rozlúčku. Už o tri dni sa však objavil v Šamoríne, kde sa pripojil k našej futbalovej reprezentácii.

Hoci sa s národným tímom rozlúčil v novembri minulého roka na Tehelnom poli, tak je nečakane opäť pripravený nastúpiť. V tom, aby ešte o pár dní oddialil koniec svojej bohatej kariéry mal prsty tréner Francesco Calzona, ktorý ho presvedčil. „Prišiel som sem v prvom rade ako hráč, pretože chcem pomôcť reprezentačnému tímu. V posledných týždňoch vypadli zranení hráči. Tréner ma poprosil, či by som nepodal tímu pomocnú ruku. S tým som súhlasil a som veľmi rád, že tu môžem byť. Aj keď som s tým vôbec nepočítal,“ prezradil Marek Hamšík.

Poukázal pritom na to, že futbalový život niekedy prináša nečakané zvraty. „S reprezentáciou som sa lúčil v novembri a nerátal som s tým, že by k takémuto niečomu mohlo prísť. Vidíte, taký je ale život a som rád, že som tu,“ vysvetľoval „Marekiaro“. Bez okolkov odhalil aj to, ako ho privítali po jeho príchode spoluhráči, s ktorými sa už ako hráč rozlúčil. „Chalani ma prijali podľa mňa úplne normálne a prijali ma s úsmevom. Už si zo mňa aj robili srandu, že budem spievať. To by som im ale neodpustil. Dúfajme teda, že som vylepšil aj náladu v tíme,“ povedal so širokým úsmevom na perách.

Zaujímalo nás tiež, či naša futbalová ikona a s 26. gólmi najlepší strelec slovenskej reprezentácie opäť navlečie na rukáv kapitánsku pásku. „Nie som tu preto, aby som bol opäť kapitánom. Na tom mi nezáleží. Som tu ako hráč, ktorý chce pomôcť tímu a má chuť hrať. Aj keď som už svoju futbalovú kariéru ukončil. Odkrútim si ešte tento zraz a po ňom to už bude definitíva. Verím, že v tomto dvojzápase získame plný počet bodov a naša pozícia v kvalifikácii bude vynikajúca,“ dodal Marek Hamšík.