Slovenská futsalová reprezentácia si rozložila tréningový stan v Leviciach, kde sa pripravuje na prvý zápas elitného kola kvalifikácie o postup na MS 2024 proti silným Francúzom, ktoré bude v budúcom roku hostiť Uzbekistan.

V stredu navštívili základnú školu Andreja Kmeťa v Leviciach, deťom porozprávali o svojej doterajšej futsalovej kariére, rozdali podpis karty a samozrejme si s nimi zahrali futsal. Všade bolo cítiť energiu a dobrú náladu, v sobotu od rána čaká vďaka domácemu futsal teamu na deti skvelý športový deň, ktorý rôznymi súťažami vyvrcholí už spomenutým duelom reprezentácie. Hlavnému zápasu, ktorý je na programe od 17:20, bude predchádzať ešte duel futsalových legiend.

Rovnako zverenci Mariána Berkyho absolvovali oficiálne fotenie v novučičkých dresoch, veríme, že im hneď v prvom zápase prinesú šťastie. Po fotení si hráči zatrénovali v dejisku zápasu. „Zraz sme odštartovali už v utorok 12.9., prišlo všetkých šestnásť povolaných hráčov. Bohužiaľ dvaja hráči prišli z domácej českej súťaže so zraneniami, Matúš Ševčík a Gabriel Rick, dávame ich postupne dokopy. Najbližšie hodiny ukážu, či budeme môcť s nimi počítať do zápasu,“ začal rozprávanie o aktuálnom stave v reprezentácii hlavný tréner „A“ mužstva Marián Berky.

„Radi by sme s favorizovaným Francúzskom hrali vyrovnanú partiu, viac sa budeme zameriavať na defenzívu, mali by sme vychádzať z dobrej defenzívy do rýchlych brejkov. Náš prvý súper je veľmi rýchly a dynamický tím, má veľmi technických hráčov, ktorí hrajú agresívne. Musíme si dávať veľký pozor, aby sme zbytočne nestrácali lopty a aby sme našu taktiku dodržiavali. Musíme byť odvážni a vytvárať si šance, ktoré musíme premieňať. Navštívili sme aj základnú školu v Leviciach, budeme sa snažiť postupne robiť takúto osvetu aj v ďalších mestách, ukázať všetkým, čo je futsal. Deťom by sme radi ukázali ich športové vzory v reálnom čase a dali im možnosť športovať.“

Na zraz prišiel dobre naladený aj kapitán tímu Peter Kozár, ktorého čaká 130. zápas v najcennejšom drese s dvojkrížom na prsiach. „Sme radi, že sa konečne vidíme po dlhšom čase. V mužstve panuje spokojnosť, v nohách máme už prvé tréningové jednotky. Pomaly pridávame a veríme, že sa dobre pripravíme na nášho prvého súpera. Čaká nás rýchly, technicky dobre pripravený tím, užitočné informácie nejaké máme, budeme musieť hrať zodpovedne a vyvarovať sa chýb.“

Hlavné kolo proti Lotyšsku a Nemecku zvládla reprezentácia bez prehry, Lotyšov dokázala dvakrát zdolať, v Lučenci 3:0 a v Jelgave 4:1, s Nemeckom uhrala dva nerozhodné výsledky, v Drážďanoch 1:1 a v Leviciach 0:0. Zverenci šéftrénera reprezentácií Mariána Berkyho ešte nikdy v histórii neštartovali na Majstrovstvách sveta, na európskom šampionáte si už zahrali, keď v Holandsku v roku 2022 postúpili pri svojej prvej účasti do štvrťfinále. V skupine v Amsterdame prehrali s Ruskom 1:7, historický gól strelil kapitán Kozár. Po remíze s Poľskom 2:2 vybojovali v Groningene postup do vyraďovacej fázy víťazstvom 5:3 nad Chorvátskom, cestu do semifinále im však ukončili favorizovaní Španieli (1:5).