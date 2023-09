Senec - Lukáš Haraslín by mal patriť medzi hlavných ofenzívnych ťahúňov slovenskej futbalovej reprezentácie v nasledujúcom dvojzápase kvalifikácie ME. Útočník pražskej Sparty je najlepším strelcom českej súťaže, po siedmich kolách má na konte päť presných zásahov.

Slovenský tím je po štyroch kolách kvalifikácie na druhom mieste tabuľky J-skupiny so ziskom desiatich bodov. Skupinu majú dobre rozohranú, no proti favoritovi z Portugalska bude ťažké získať čo i len bod. Úlohu favorita však chcú potvrdiť o tri dni neskôr proti Lichtenštajnsku. "Pre nás je to šesť bodov a chceme preskočiť Portugalsko. Ale vieme, aké majú mužstvo. Ale musíme myslieť aj na Lichtenštajnsko. Hrať otvorenú partiu s Portugalskom je asi také, ako boxovať s Tysonom 12 kôl v otvorenej partii. Musíme najmä pozorne brániť. Verím, že tréneri pripravia čo najlepšiu taktiku," uviedol Haraslín.

Majstri Európy z roku 2016 sú s plným počtom 12 bodov a so skóre 14:0 lídrami skupiny. "Pre všetkých je to ako každý iný zápas v reprezentácii, ale hrať proti majstrom Európy a proti hráčom, ktorí vyhrali Ligu majstrov a majú kopu ocenení, je asi špeciálny. Vieme, akú majú silu, ale verím, že dáme zo seba maximum a že nesklameme," dodal útočník SR.

Najväčším ťahákom v tíme favorita bude Cristiano Ronaldo, ktorý je idolom pre mnohých futbalistov. Pre Haraslína tiež. "Je to môj idol od malička. Už sme sa raz v zápase stretli, ale budem v zápase myslieť len na svoj výkon."

Slovenský reprezentant má v úvode sezóny skvelú formu, v drese Sparty ukázal niekoľko pekných zakončení. "Snažím sa dať vždy gól a keď to nejde škaredo, idem na to inak. Ale samozrejme som rád, že to padá. Ale nechcem sa uspokojiť s týmito výkonmi. Žiaľ sa nám nepodarilo so Spartou postúpiť do skupiny LM, ale budeme hrať Európsku ligu a verím, že výkony budú pokračovať."

Haraslín sa gólovo presadil aj v nedeľnom ligovom zápase, keď dvoma zásahmi rozhodol o triumfe Pražanov v Liberci 2:0. A to sa dostal na ihrisko v 60. minúte. "Vedel som, že nastúpim na 30 minút, tak mi to povedal tréner pred zápasom. Moja úloha bola rozhodnúť, to sa podarilo. Ale teším sa, že som v reprezentácii. Je mi jasné, že veľa ľudí sa v piatok príde pozrieť na Portugalsko, ale my sa chceme pobiť o čo najlepší výsledok," uzavrel 27-ročný zakončovateľ.