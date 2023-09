BRATISLAVA – Slovenskí futbaloví reprezentanti odohrali na Tehelnom poli ďalší kvalifikačný zápas na EURO 2024 proti Lichtenštajnsku, v ktorom suverénne zvíťazili 3:0. Hoci sme hrali proti futbalovému trpaslíkovi, vo VIP nechýbali vzácni hostia. Najväčším prekvapením bola hviezdna zahraničná návšteva.

Slováci mali proti Lichtenštajnsku raketový štart. Už po šiestich minútach Sokoli vyhrávali 3:0. Domáci sa na Tehelnom poli ujali vedenia už v desiatej sekunde po góle Dávida Hancka, ktorý bol najrýchlejší v histórii slovenskej reprezentácie. Ďalšie dva presné zásahy pridali už o pár minút neskôr Ondrej Duda a Róbert Mak. Do konca prvého zápasu sa aj napriek expresnému štartu už nič nezmenilo. Proti Portugalsku bolo na Tehelnom poli beznádejne vypredané.



Naši priaznivci milo prekvapili a aj proti futbalovému trpaslíkovi boli tribúny takmer úplne zaplnené. To platilo aj o VIP, ktorá opäť praskala vo švíkoch. Do luxusných priestorov štadióna si to opäť namierilo viacero celebrít. Najväčšie prekvapenie však prišlo, keď pred štadión dorazila kolóna policajnej eskorty. Z limuzíny vystúpila nečakaná zahraničná návšteva. Viac uvidíte TU