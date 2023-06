FOTO Trnava sa zahalila do ukrajinských farieb: Vojnou zmietaný národ odohral zápas u nás

Keďže u našich východných susedov stále zúri vojna a ruská invázia na Ukrajine neutícha, reprezentácia odetá do žltomodrých farieb, odohrala kvalifikačné stretnutie proti Malte o EURO 2024 na štadióne Antona Malatinského v Trnave.

Prítomní ukrajinskí priaznivci v Trnave boli šťastní, že mohli vidieť svojich obľúbencov, no doma je doma: "Sme vďační Slovensku, že nám tu umožnili hrať. Veľmi by sme si však želali, aby sme mohli hrať doma. To, čo sa deje v našej krajine je strašné," zhodovali sa názory oslovených fanúšikov.

Do City arény v Trnave si našlo cestu tisícky. Počas celých 90 minút panovala v slovenskom Ríme fantastická atmosféra. Tribúny burácali pri každom náznaku šance a Ukrajinci sa naozaj cítili ako doma. Hlasité pokriky neutíchli ani po nepremenenom pokutovom kope Jarmolenka.

Ukrajina celý zápas súpera tlačila, gól však prišiel až v záverečnej dvadsaťminútovke, keď hlavný rozhodca nariadil ďalšiu penaltu, ktorú už Tsygankov s prehľadom premenil a nasmeroval favorita zápasu k zisku troch bodov. Napokon jeho gól bol rozhodujúci a Ukrajinci získali ďalšie dôležité tri body zatiaľ čo Malťania na svoj prvý v kvalifikačnej skupine C stále čakajú. VIAC SI POZRITE TU!