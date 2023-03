BRATISLAVA – Slovenskí futbalisti po remíze zvíťazili v ďalšom kvalifikačnom zápase EURO 2024 proti Bosne a Hercegovine 2:0. Tento duel síce nepritiahol na tribúny veľa divákov, no vo VIP sa na Tehelnom poli tlačilo množstvo známych osobností. Najväčší rozruch spôsobil dočasne poverený premiér Eduard Heger (46).

Naši reprezentanti odohrali po nečakanej remíze s Luxemburskom 0:0 ďalší kvalifikačný zápas na EURO 2024. S Bosnou a Hercegovinou sa tentoraz stretli v Bratislave na Tehelnom poli. Naši futbalisti predviedli presvedčivý výkon a zvíťazili 2:0. Na prvé víťazstvo trénera Francesca Calzonu sa však prišlo pozrieť len 6-tisíc ľudí. Tribúny skôr zívali prázdnotou. Je to daň za nepresvedčivé výkony z minulých zápasov, ktoré slovenskí reprrezentanti predvádzali.



Hoci bol štadión viac ako poloprázdny, tak to isté sa nedá povedať o VIP priestoroch Národného futbalového štadióna. Tie tradične praskali vo švíkoch. Na kvalifikačný zápas bolo zvedavých viacero známych športových osobností, ale aj ľudí zo sveta šoubiznisu. Najväčší rozruch však spôsobila prítomnosť politikov, ktorí prifrčali na vládnych limuzínach. Najmä dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, ktorý prišiel na aj so svojimi deťmi.