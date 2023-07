LUČENEC – Slovenský futbalista Milan Škriniar si v sobotu popoludní zobral za manželku dlhoročnú partnerku Barboru Hrončekovú. Na honosnú svadbu, ktorá sa konala na Haličskom zavítalo viacero hviezdnych mien. Svadobčanov a hostí však dokonale zatienila rozkošná dcérka Škriniarovcov Charlotte, ktorá strhla všetku pozornosť na seba.

Kapitán našej futbalovej reprezentácie sa so svojou životnou láskou Barborou Hrončekovou oženil v sobotu popoludní v rozprávkovom prostredí Haličského zámku. Na veľkolepej slávnosti nechýbalo vôbec nič. Prostredie, výzdoba, servis pre hostí a taktiež krásne počasie. Skrátka, všetko bolo dokonalé. Sobáš Škriniarovcov si nenechalo ujsť viacero známych osobností, prevažne zo športového sveta.



Prišli viacerí slovenskí reprezentanti na čele so Stanislavom Lobotkom či Martinom Dúbravkom. Naši futbalistu prišli aj so svojimi krásnymi partnerkami, ktoré boli ozdobou honosnej svadby. Nevestu a takisto partnerky našich hviezd však dokonale zatienila dcérka Milana a Barbory Škriniarovcov. Rozkošná Charlotte, ktorej tváričku sme podľa zákona a takisto na žiadosť Milana Škriniara vyrastrovali, mala na sebe snehobiele šaty. Vyzerala ako malá princezná. Doslova všetky oči boli na nej pred a aj po sobáši jej rodičov. Viac sa dozviete TU