BRATISLAVA – Sú z toho doslova znechutení. Slovenskí futbaloví reprezentanti prehrali včera po skvelom výkone s Portugalskom 0:1. Hviezdami nabitý tím okolo ikonického Cristiana Ronalda odletel domov až dnes tesne pred dvanástou hodinou. Fanúšikov na letisku opäť nepochopiteľne odignorovali a niektorí to zobrali skutočne ťažko.

Slovenskí reprezentanti odohrali na Tehelnom poli prestížny zápas, aký tu nebol dlhé roky. Sokoli si to rozdali v kvalifikačnom dueli na ME 2024 proti favorizovanému Portugalsku. Hoci prehrali 0:1, tak superhviezdnemu tímu boli vyrovnaným súperom a len málo chýbalo k tomu, aby bodovali. Tím trénera Roberta Martinéza bol v Bratislave dokopy tri dni a neustále ho na každom kroku nasledovali davy fanúšikov. Či už po prílete na letisku, pri hoteli a na štadióne.



Stovky fanúšikov čakalo dlhé hodiny, aby sa dočkali čo i len podpisu a fotografie od portugalských hviezd. Za celé tri sa však šokujúco nedočkali ničoho. Portugalci svojich priaznivcov ignorovali a maximálne im pri vystupovaní z autobusu zamávali. Boli sme zvedaví, ako sa zachovajú pred odletom zo Slovenska. Na bratislavskom letisku ich opäť čakali fanúšikovia. Kapitán Ronaldo a jeho spoluhráči opäť vyskočili z autobusu a „ťahali čiaru“ do útrob VIP terminálu. Nepristavili sa pri nikom. Niektorí to zobrali veľmi zle... Viac sa dozviete TU