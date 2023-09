BRATISLAVA – Portugalská futbalová ikona bola tri dni na Slovensku. Počas celého pobytu stovky fanúšikov túžilo, aby sa na nich Cristiano Ronaldo (38) aspoň pozrel. Hviezdny CR7 však celému Slovensku vyrazil dych šialene luxusným kúsokom, ktorý nosí na zápästí. Z cenovky tohto briliantami ozdobeného kúsku vám zaručene odstrelí dekel.

Od prvého momentu, čo na bratislavskom letisku pristálo lietadlo s portugalskou reprezentáciou všetkých zaujímal len jeden človek a ním bol Cristiano Ronaldo. Svetová ikona sa vrátila na Slovensko po 18. rokoch. Počas celého pobytu ho strážilo viacero ochrankárov a takisto naša polícia. O jeho podpis či spoločnú fotografiu malo záujem niekoľko stoviek fanúšikov. Cesta k nemu však bola nemožná. Podarilo sa to iba niekoľkým vyvoleným.



Na verejnosti sa ukázal iba raz. V deň zápasu sa so spoluhráčmi na niekoľko minút vyšiel poprechádzať popri Dunaji. Boli sme pri tom a zistili sme, že kúsok zo svojho megalománskeho majetku si priniesol do Bratislavy so sebou. Pri pohľade na jeho zápästie sme až zmeraveli. Podarilo sa nám totiž zistiť to, aké hodinky nosí hviezdny Cristiano Ronaldo. Ide o kúsok značky Jacob & Co, ktorý je vyrábaný na mieru. Najviac vyráža dych cena týchto ručne zdobených diamantových hodín. CR7 totiž nosí najdrahšie hodinky na svete. Viac sa dozviete v Galérii