FOTO Počúvali ho na slovo! Hamšíkovi to v novej funkcii náramne pasuje

Slovenská futbalová reprezentácia v pondelok podvečer trénovala pred blížiacim sa zápasom kvalifikácie EURO 2024 proti Portugalsku v NTC Senec. Davy ľudí boli okrem iného svedkami aj toho, ako to ide Markovi Hamšíkovi v novej pozícii.

Slovenských futbalistov už v piatok čaká jeden z najväčších zápasov za posledné roky. Do Bratislavy pricestuje silné Portugalsko na čele s Cristianom Ronaldom. V kvalifikačnom stretnutí pôjde o veľa, veď v prípade víťazstva by naši poskočili na vedúcu pozíciu v skupine.

"Sokoli" síce ešte nie sú v kompletnom zložení, no väčšina už na zraz pricestovala. Naši reprezentanti si v pondelok podvečer v seneckom areáli spolu za trénovali na otvorenom tréningu. Prítomným priaznivcom padol okamžite do oka Marek Hamšík, ktorý už nebol oblečený v hráčskej súprave, no mal na sebe tú, ktorá označuje realizačný tím.