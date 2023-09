Slovenskí futbalisti nešťastne podľahli v kvalifikačnom zápase o EURO 2024 favorizovanému Portugalsku 0:1. Gigantovi sme boli viac ako vyrovnaným súperom, no na body to nestačilo. Aj napriek prehre si jeden z našich hráčov našiel dôvod na radosť.

Jediný gól stretnutia strelil Bruno Fernandes krátko pred koncom prvého polčasu. Slováci hrali s favoritmi vyrovnanú partiu. V určitých úsekoch duelu sme boli dokonca lepším mužstvom, no nestačilo to ani jediný bod.

Pochopiteľne, po záverečnom hvizde mali naši futbalisti zmiešané pocity. Síce odohrali skvelý zápas, no z ihriska odchádzali bez bodu a to naštve každého hráča. Samozrejme, nadšený nebol ani Juraj Kucka, no on mal aj jeden dôvod na radosť. V národnom drese odohral totiž už stý zápas. Ešte väčšmi ho to mohlo tešiť preto, lebo ho pri tom sledovala aj prvorodená dcéra Melánia (12), z ktorej je už dnes veľká slečna.

Kucka má dcéru ešte z prvého manželstva s Katarínou. Melánia prišla na svet v roku 2011 dva dni pred Vianocami.