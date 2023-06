SENEC - Slovenskí futbalisti sa v nedeľu popoludní hlásili na reprezentačnom zraze v Senci. V tábore našich panovala pred kvalifikačnými zápasmi na EURO 2024 na Islande (17.6) a v Lichtenštajnsku (20.6) veľmi dobrá nálada.

Zverenci Francesca Calzonu (54) nevstúpili do kvalifikácie o budúcoročný európsky šampionát úplne ideálne. V úvodnom stretnútí šokujúco remizovali s Luxemburskom 0:0. Toto zaváhanie čiastočne napravili v druhom dueli, keď na Tehelnom poli zdolali kvalitný výber Bosny a Hercegoviny 2:0. Tentokrát čakajú našich opäť súperi, pri ktorých sú naši futbalisti papieroví favoriti, no ako sa už ukázalo v minulosti, nemusí to nič znamenať.

Stretnutie v Senci sprevádzala výborná atmosféra. Hráči prichádzali s úsmevom na tvári aj napriek tomu, že majú za sebou náročné sezóny. Klubový futbal však teraz hodia za hlavu a budú bojovať za Slovensko s jasným cieľom - priblížiť sa k postupu na vrcholové podujatie.

Všetky oči boli, podľa očakávaní, na Marekovi Hamšíkovi (35). Rodák z Banskej Bystrice sa minulý týždeň v Turecku lúčil s kariérou, no zdá sa, že posledné slovo povie v reprezentačnom drese. "Hamša" doviezol na západ Slovenska Róbert Polievka (27). Dlhoročný kapitán reprezentácie prišiel nahodený v poriadne drahých kúskoch. Luxusné šaty doplnil raritnými hodinkami.

Okrem Hamšíka pútal pozornosť aj Róbert Mak (32), ktorý prešiel úplnou zmenou imidžu a bol neprehliadnuteľný. Tak, ako dorazil na zraz, si ho snáď nepamätá ešte nikto.VIAC SI POZRITE TU!