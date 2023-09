Slovenských futbalistov už v piatok čaká veľmi dôležitý a atraktívny zápas kvalifikácie o EURO 2024 proti silnému Portugalsku. Zatiaľ čo naša reprezentácia mala v Senci zraz už v nedeľu, Portugalci sa stretli o deň neskôr.

Portugalskí reprezentanti sú proti našim jasným favoritom. Mužstvo okolo Cristiana Ronalda má jasný cieľ - dobyť Bratislavu. Naši im to však určite neuľahčia. Slováci sú motivovaní proti európskemu gigantovi dosiahnuť cenný úspech a urobia pre to všetko.

Na zraze v Senci panovala v nedeľu výborná nálada. V mužstve našich je uvoľnená atmosféra a všetci sa na zápas tešia. Niektorí z našich reprezentantov ukázali, že sú nielen kvalitní futbalisti, ale majú aj naozajstný vkus na módu.

Nezaostávali však ani Portugalci. Hráči nášho súpera sa pri stretnutí v Portugalsku predviedli v naozaj luxusných kúskoch. Prekvapil najmä Cristiano Ronaldo, no nie tak, ako by ste čakali. Najväčšia hviezda Portugalska prišla v tímovej súprave, no ostatní sa poriadne "ohákli".VIAC SI POZRITE TU!