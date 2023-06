Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš privítal svojich zverencov na nedeľňajšom zraze v Šamoríne, no hneď musel pristúpiť k vynútenej zmene.

Ako uviedol oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ), chorý Damián Kachút opustil kemp a namiesto neho sa z tímu pripojí Tobiáš Diviš. Mužstvo bude kompletné v utorok.

Mladí Slováci odštartovali prípravu na dva zápasy počas júnového asociačného termínu, v rámci ktorého si zmerajú sily s Maďarmi (15. júna o 17.30 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave) a Rakúšanmi (20. júna o 17.30 h v Národnom tréningovom centre v Senci).

„Súperi majú veľmi dobrú úroveň, prezentujú sa ofenzívnym a aktívnym futbalom. Dostatočne nás preveria. Verím, že sa dobre pripravíme a zvládneme oba zápasy. Dejisko stretnutia s Maďarskom sme riešili dlhšie. Budeme hrať na štadióne, kde sa bude hrať aj šampionát. Na druhý zápas nastúpime v Senci. Rakúšania chceli hrať na západnom Slovensku a my sme zvolili tento štadión,“ poznamenal Kentoš.

Keďže majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov sa v roku 2025 uskutočnia na Slovensku, Kentošov tím nemusí hrať kvalifikáciu, pretože má na šampionáte istú účasť ako mužstvo z usporiadateľskej krajiny. Práve preto majú mladí Slováci dovtedy naplánovanú sériu medzištátnych prípravných stretnutí s cieľom čo najlepšie vyladiť formu na turnaj v domácom prostredí.

Slovenskí futbalisti do 21 rokov sa doposiaľ stretli s Maďarmi len raz - v roku 2010 sa zrodila bezgólová remíza. S Rakúšanmi si Slováci zmerali sily naposledy v júni 2021 v Ritzingu, kde prehrali 1:2. Jediný gól hostí vtedy strelil stredopoliar Sebastián Nebyla, ktorý bol v marcových zápasoch kapitán tímu SR „21“. „Verím, že na Euro to dobre poskladáme a budeme v najsilnejšej zostave,“ povedal Nebyla, ktorý ostatné tri roky pôsobil v FC DAC 1904 Dunajská Streda.