BRATISLAVA - Rastie nám ďalší zlý chlapec v slovenskom futbale? Po príchode na reprezentačný zraz pred duelmi s Portugalskom a Lichtenštajnskom sa ústrednou témou stal krídelník Tomáš Suslov (21). Ten síce patrí medzi najväčšie talenty, no v posledných týždňoch sa dostal do centra pozornosti v negatívnom slova zmysle a verejne sa ho nebál skritizovať ani tréner Francesco Calzona (54).

Tréner Groningenu slovenského reprezentanta v lete až dvakrát vyradil z kádra pre disciplinárne prehrešky a celá kauza skončila tým, že holandský klub pustil Suslova na ročné hosťovanie do talianskej Verony s opciou na trvalý prestup. Jeden z najväčších talentov slovenského futbalu priznal, že sa v posledných týždňoch nesprával ukážkovo a chcel si vynútiť aj takýmto spôsobom prestup.

Suslov sa po príchode na reprezentačný zraz kajal a celú situáciu sa snažil vysvetliť. „Nie som hrdý na to, že ma dvakrát vyradili z kádra, ale bolo toho na mňa dosť. Chcel som dať najavo, že chcem prestúpiť. Veril som, že sa rozlúčime v dobrom, ale žiaľ. Klubu budem držať palce, aby hneď postúpil do najvyššej súťaže,“ povedal.

Krídelníka skritizoval aj tréner reprezentácie Francesco Calzona, podľa ktorého Suslov nedáva národnému tímu zďaleka všetko, čo je v jeho silách a kvalitách. „Ja viem, kde mám rezervy, som na seba kritický. Pevne verím, že pomôžem reprezentácii viac,“ dodal slovenský futbalista, ktorý tak prebral pomyselné označenie problémového hráča, ktoré v minulosti patrilo napríklad Vladimírovi Weissovi ml. či Miroslavovi Stochovi.

Čo mu odkazuje legendárny obranca Ján Ďurica, ktorý si v národnom tíme po boku Weissa či Stocha a ďalších užil svoje? „Má obrovský potenciál a je veľmi talentovaný. Má našliapnuté na to, aby sa stal veľkým hráčom. Čítal som, že mal problémy v bývalom klube a ja mu prajem, aby ich nemal v tom novom. Niekedy je však dobrá aj tá pokora a možno je niekedy lepšie aj ustúpiť. Bola by veľká škoda, keby nevyužil svoj potenciál na úkor akýchsi výstrelkov. Je to kvalitatívne podobný hráč ako Weiss či Stoch, ale aj oni mali niekedy problém so svojou hlavou. Poprial by som mu teda, aby nezabudol, že má ten potenciál, aby za ním išiel a nezakopol,“ povedal bývalý futbalista pre Šport24.sk.