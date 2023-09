Bratislava - Brankár slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Dúbravka bol po prehre 0:1 s Portugalskom sklamaný. Mužstvo však podľa neho podalo kvalitný výkon a chvíľami pôsobilo na trávniku lepším dojmom ako favorit J-skupiny kvalifikácie ME 2024.

Náhradný brankár Newcastlu United čelil v piatkovom šlágri ôsmim strelám, pričom za jeho chrbát si našiel cestu iba pokus Bruna Fernandesa na konci prvého polčasu. "Prevláda sklamanie. Všetci to vnímame tak, že sme mali dostatok z hry a aj šance. Je škoda, že sme aspoň jednu z nich nedokázali premeniť. Uvedomovali sme si kvalitu Portugalcov, ktorú nepochybne majú, ale nezľakli sme sa ich. Bol to zápas, ktorý sa musel fanúšikom páčiť. Výborná atmosféra, intenzívny futbal, o to viac bolí a mrzí, že sme nezískali aspoň bod," vravel Dúbravka v mixzóne.

Ako jediný ho dokázal prekonať bývalý spoluhráč z Manchestru United Bruno Fernandes, ktorý presne v deň zápasu oslávil 29. narodeniny. "Zablahoželal som mu a povedal som mu, že si dal pekný darček. Ukázal kvalitu, zobral to na seba. Miňo (Škriniar - pozn. red.) spravil krok a on to využil. Stále však zostávalo do konca zápasu dostatok času, aby sme zareagovali. Nepodarilo sa nám to, ale aj fanúšikovia ocenili náš výkon. Spočiatku to síce vyzeralo, že prišli kvôli Ronaldovi, čomu sa nedivím, sám by som bol na hráča jeho kvalít zvedavý, ale potom sa to otočilo a boli na našej strane. Verím, že prídu aj v ďalšom zápase, bude to pre nás dôležité," apeloval Dúbravka na "dvanásteho hráča" reprezentácie.

Vývoj v J-skupine naznačuje, že Portugalci si pravdepodobne nenechajú ujsť prvé miesto. Po triumfe v Bratislave majú na čele tabuľky päťbodový náskok pred Slovenskom a Luxemburskom. Pre Slovákov pokračuje boj o druhé miesto. "Keď sme s Luxemburčanmi hrali doma, vravel som, že nie sme favorit zápasu. Viacerí si vtedy klopali na čelo, ale dnes sa ukazuje, že s Luxemburskom treba počítať. Bude to zaujímavé a otvorené," poznamenal Dúbravka, podľa ktorého je kolektívny výkon proti Portugalsku prísľub do budúcnosti. "Stavať na ňom môžeme už proti Lichtenštajnsku. Nesmieme nič podceniť, prvý zápas s nimi vo Vaduze bol náročný, mali dve výborné príležitosti. Bol to ťažký súper, ktorý stál v hlbokom bloku a stálo nás veľa energie dostať za cez neho. Musíme dobre zregenerovať a hodiť za hlavu dnešnú prehru, aby sme boli v pondelok úspešní," dodal Dúbravka smerom k ďalšiemu kvalifikačnému vystúpeniu.