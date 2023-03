Českí futbalisti si vďaka najrýchlejšiemu gólu (po 27 sekundách) v samostatnej histórii pripísali úspešný úvod do kvalifikácie ME 2024. V E-skupine zdolali 3:1 Poľsko, na ktorého lavičke absolvoval neúspešnú premiéru portugalský tréner Fernando Santos.

Česi mali expresný štart, keď už po dvoch minútach a 10 sekundách viedli po góloch Ladislava Krejčího ml. a Tomáša Čvančaru 2:0. Druhý menovaný absolvoval premiéru v reprezentácii a hneď sa aj strelecky presadil. Tréner Jaroslav Šilhavý dal priestor v základnej zostave aj Davidovi Juráskovi, ktorý rovnako v prvom stretnutí za Česko odohral 89 minút. "Začína sa kvalifikácia, ten tlak všetci cítime. Navyše sme hrali proti súperovi, ktorý je veľmi silný, má skvelých hráčov. Prišli sme však s taktikou, ktorú sme necelý týždeň trénovali. Vyšlo nám to, klobúk dole pred chlapcami," povedal Šilhavý pre oficiálnu webstránku Českého futbalového zväzu.

V českej kabíne to po zápase žilo

Takýto úvod nečakali

Domáci mali v Prahe jasne navrch, v druhom polčase pridal tretí gól Jan Kuchta. Hostia dokázali v závere už len skorigovať zásluhou Damiana Szymanského. "V tretej minúte sme viedli 2:0, aj Poliaci z toho boli prekvapení. Chceli sme tento duel zvládnuť, ale že hneď do tretej minúty dáme dva góly, to sme asi úplne nečakali. Chceli sme hrať jednoducho, dávať lopty hore na útočníkov, kde sme mali troch silných hráčov. Podarilo sa nám to. Navyše sa presadili aj debutanti," doplnil český kouč.

Šilhavý ocenil aj Juráskov výkon: "Musím Davida pochváliť. Vôbec nebolo vidieť, že to bol jeho prvý štart. Myslím si, že má pred sebou veľkú budúcnosť. Som naňho sám zvedavý, verím, že mu to takto pôjde aj ďalej." Česko zdolalo najväčšieho konkurenta v súboji o víťazstvo v E-skupine a vedie tabuľku. V pondelok potrebuje potvrdiť triumf na ihrisku Moldavska, ktoré v úvode kvalifikácie remizovalo doma s Faerskými ostrovmi 1:1.

Trénera Santosa očakáva veľa práce

Poliaci naopak pod vedením nového trénera Santosa, ktorý priviedol Portugalsko k triumfu na EURO 2016, začali neúspešne. V drese hostí sa nepresadil ani kanonier Robert Lewandowski. "Sme sklamaní. Dostali sme dva rýchle góly a potom je ťažké vrátiť sa späť do zápasu. Dnes nám nič nevyšlo a beriem za to zodpovednosť. Môžem povedať, že sme mali malé držanie lopty. A keď sme ju mali, súperi nás vysoko napádal. Česi sú silní vo fáze prechodu z obrany do útoku, čo aj potvrdili. Musíme si rozobrať tento duel, ale čaká nás ešte veľa práce," povedal Santos pre oficiálnu webovú stránku Poľského futbalového zväzu.

Hosťujúci kouč zároveň zdôraznil, že bude s mužstvom v najbližších dňoch pracovať na mentálnej aj taktickej stránke: "Mimoriadne dôležitá je rovnováha medzi obranou a útokom. Chceme strieľať góly, ale nemôžeme ich tak ľahko inkasovať. Verím, že títo hráči sú schopní sa zlepšovať." Poliaci môžu odčiniť prehru už v pondelok, keď privítajú Albánsko.