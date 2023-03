Tréner Francesco Calzona sa už po úvodnom zápase kvalifikácie na ME 2024 ocitol pod paľbou kritiky od médií, ale aj širokej verejnosti. Jeho zverenci doma iba remizovali s Luxemburskom 0:0 a dusnú atmosféru ešte umocnili jeho pozápasové vyjadrenia.

Mnohých nahnevalo okrem herného prejavu, výsledku najmä nečakané hodnotenie talianskeho trénera, podľa ktorého ideme správnou cestou a je spokojný s progresom. Hráčom zablahoželal k výkonu a povedal, že ešte v septembri by nás Luxembursko deklasovalo 4:0.



Calzona sa pokúsil vyhrabať spod lavíny kritiky na sobotňajšej tlačovej konferencii pred druhým zápasom v kvalifikácii proti Bosne a Hercegovine. Jeho vyjadrenie sa snažil vysvetliť a vrátil sa k nemu. „Možno to bolo zle pochopené. Bol som spokojný s určitými časťami zápasu, ale jedným dychom som dodal, že tam boli aj veci, ktoré musíme zlepšiť. Nie som hlupák, aby som si myslel, že to bolo maximum, čo dokážeme odovzdať na ihrisku, aby sme vyhrali zápas. Opakujem, bolo to nedorozumenie,“ sprostredkoval Calzonove slová jeho asistent Pavol Farkaš.



Novinkou na tlačovej konferencii boli, že mu prekladal práve jeho asistent a nie tlmočník Passerini. Tlmočil každú vetu zvlášť, nie súvislé odpovede. Calzona reagoval aj na kritiku verejnosti, „Moja práca prináša aj takéto situácie. Tréneri musia byť zvyknutí, že niekedy to nejde podľa plánov. Samozrejme akceptujem všetku kritiku verejnosti, ale verím tomu a som spokojný, ako hráči pracujú a správajú sa. Aj oni cítia, že na tom majú určitý podiel viny. Neodhadzujú od seba zodpovednosť. Je dobrý signál, že neboli spokojní s remízou,“ dodal lodivod nášho národného výberu.