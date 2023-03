Slovenskí futbaloví reprezentanti nečakane remizovali v úvodnom zápase kvalifikácie ME 2024 proti Luxembursku 0:0. Predviedli pritom žalostný výkon., za čo ich diváci odmenili piskotom. Ešte väčšie vášne a hnev širokej verejnosti spôsobil svojimi podivnými vyjadreniami tréner Francesco Calzona.

Talianskemu trénerovi sa s našim národným tímom nepodarilo zvíťaziť ani na piaty pokus. Pod vedením Francesca Calzonu Slovensko štyrikrát remizovalo a raz prehralo. Najmä štvrtková remíza 0:0 v kvalifikácii ME 2024 je pre našu futbalovú verejnosť veľmi bolestivá. Hráči s dvojkrížom na drese sa proti outsiderovi nedokázali gólovo presadiť a celkovo podali veľmi slabý výkon.



Navyše, opäť kompetentným nastavili zrkadlo, kde sa momentálne nachádza náš futbal.

„Bola to zaslúžená remíza. Uvedomujeme si, že to nebol ľahký súper. Naše predpoklady sa iba potvrdili. Výsledok je aký je a neprekvapuje ma to, pretože je pred nami ešte dlhá cesta. Z výsledku si nerobím starosti, pretože ak by sme hrali rovnaký zápas ešte v septembri, tak by sme prehrali 4:0,“ šokoval svojim pozápasovým vyhlásením všetkých prítomných taliansky tréner.



Týmito slovami poriadne pobúril nielen slovenských fanúšikov, ale aj našich bývalých reprezentantov ako Martin Škrtel, Ján Mucha či Filip Šebo. Tí Calzonovi nič nedarovali a bez okolkov mu naložili. Taliansky lodivod je napriek tomu pokojný a nebojí sa o svoju budúcnosť. „Veľmi dobre si uvedomujem, že je to komplikovaná situácia, ale neobávam sa ničoho. Necítim žiadny tlak. Vedel som, že to nebude ľahké, ale nebál som sa ísť do toho. Nemám od zväzu žiadne ultimátum. Nič to nemení na mojom hodnotení,“ povedal.



Tréner Calzona svojich zverencov chválil aj napriek tomu, že remizovali s outsiderom. Jeho zverenci vystrelili na bránu súpera až 18-krát trafili. Bránu však trafili len trikrát. Bolo to najmenej zo všetkých zápasov pod jeho vedením. Smutne sa pozerá aj na negatívne skóre 4:5 a tiež na výsledky dosiahnuté s tímami futbalových trpaslíkov. O správnej ceste určite nehovoria aj ďalšie dôležité štatistiky zápasov, ktoré viedol Taliansky tréner. VIAC SA DOZVIETE V GALÉRII