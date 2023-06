Už je to rok, čo Vladimír Weiss ml. nie je súčasťou národného mužstva. Tréner národného mužstva Francesco Calzona najprv Weissa nenominoval z technicko-taktických dôvodov a tentokrát tvrdí, že záložník Slovana Bratislava pozvánku do reprezentácie odmietol. Ofenzívny ťahúň "belasých" kontroval, že nemal čo odmietnuť, keďže oficiálne žiadnu nomináciu nedostal. Ku vzniknutému konfliktu sa pre Šport24 vyjadrili futbalové osobnosti, ktoré sa zhodli, že sa tomuto celému dalo predísť.

"Vlado na základe svojich výkonov ukazoval, že do reprezentácie patrí. Stal sa najlepším hráčom slovenskej ligy, má skúsenosti, v slovenskom drese bol na všetkých vrcholových podujatiach. Myslím si, že tréner mohol zvoliť iný spôsob komunikácie. Najlepšie by možno bolo, keby pán tréner Calzona priamo zavolá Vladovi, aby sa stretli a porozprávali sa ako dvaja dospelí ľudia. Všetko je to o tom, ako komunikujú," uviedol niekdajší dlhoročný reprezentant a opora zadných radov Ján Ďurica.

"Vladovi sa pravdepodobne nepáčilo, akú formu komunikácie voči nemu zvolili, ako sa snažili naňho nakontaktovať. Je to však škoda, mohlo to dopadnúť inak. Mohli sa stretnúť, porozprávať sa, opakujem, všetko je o správne zvolenej komunikácii," dodal bývalý obranca.

