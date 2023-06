Premiérovú nomináciu do slovenskej futbalovej reprezentácie dostal na prebiehajúci asociačný termín Ľubomír Tupta. Tréner Francesco Calzona ho povolal na kvalifikačné zápasy ME 2024 na pôde Islandu (17.6.) a Lichtenštajnska (20.6.).

Slovensko trápia pred kľúčovým zápasom proti Islandu viaceré zranenia. Z ofenzívnych hráčov nemôže počítať napríklad s Adamom Zreľákom či Ladislavom Almásim. Tupta má za sebou v jarnej časti sezóny hosťovanie v Slovane Liberec a v závere ročníka vsietil štyri góly v siedmich zápasoch. Na minulotýždňovom sústredení v Šamoríne bol pritom len náhradník. "Polrok, keď som sa vrátil do Liberca, mi vyšiel. Som rád, že som sa tak rozhodol, dôvera klubu i trénera tam bola, aj keď sa mi zápas nevydaril," uviedol 25-ročný útočník na pondelňajšom mediálnom termíne v Šamoríne. Spolu s hráčom Liberca zažíva prvú nomináciu v "áčku" aj Artur Gajdoš z AS Trenčín.

V minulosti pôsobil v niekoľkých mládežníckych reprezentačných výberoch, na pozvánku do "áčka" však čakal dlhšie: "Pocity sú úžasné, asi každý chalan sa chce dostať do reprezentácie od malička. Ja som na to čakal dlhšie, ale nakoniec sa to podarilo," povedal Tupta. "Rozdiel oproti mládežníckym tímom je určite v hráčoch, sú tu veľké mená. Na inej úrovni je aj starostlivosť o hráčov," zhodnotil svoje dojmy z národného tímu.

O miesto v základe bude bojovať napríklad s Róbertom Makom, Ivanom Schranzom či Róbertom Polievkom. Ten absolvoval vydarenú premiéru v marci proti Luxembursku (0:0) a Bosne a Hercegovine (2:0). "Som tu prvýkrát, bude to ťažké. Máme dosť tréningov, ja sa budem snažiť odovzdať maximum a ukázať trénerovi, že sa nemýlil," dodal útočník k svojim cieľom.

Zápas v Reykjavíku (17. júna o 20.45 SELČ) môže byť z hľadiska boja o postup na šampionát veľmi dôležitý. Islanďania majú po dvoch odohratých zápasoch na konte tri body a spolu s Bosniakmi sú v tesnom závese za Slovenskom. Ďalší zápas odohrajú slovenskí futbalisti 20. júna o 20.45 h vo Vaduze na pôde papierového outsidera Lichtenštajnska. Ten zaknihoval v úvode kvalifikačného cyklu dve vysoké prehry - 0:4 s Portugalskom a 0:7 s Islandom.