Šamorín - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov chce v utorňajšom prípravnom zápase proti Rakúsku podať lepší výkon než v stretnutí s rovesníkmi z Maďarska. Trénerský tím na čele s Jaroslavom Kentošom nahradil oproti štvrtkovému duelu troch hráčov v dôsledku zranení. Výkop je naplánovaný o 17.30 h v Senci.

Rakúska "dvadsaťjednotka" vyhrala z predchádzajúcich siedmich stretnutí štyri a trikrát remizovala. "Bude to veľmi dobrý zápas, ešte o niečo vyšší level ako proti Maďarsku. Obaja súperi sú dobre organizovaní, no Rakúšania viac behajú, budú hrať agresívne, dôrazne a vysoko napádať. Verím, že podáme lepší výkon ako proti Maďarsku," uviedol asistent trénera Tibor Goljan pre webstránku futbalszf.sk. V stretnutí s Maďarskom prehrali 0:1 a zaznamenali prvú prehru v tomto roku. Do mužstva sa pridali Lucas Demitra, Dávid Ovšonka a Damián Kachút, ktorí nahradili Adriána Kaprálika, Johana Morela a Tobiáša Diviša. "Boli sme lepší v držaní lopty, v prihrávkach i osobných súbojoch. Nedokázali sme sa však presadiť vo finalizácii," dodal k výkonu Goljan. Tím remizoval v marci na pôde Slovinska 0:0 a triumf 1:0 zaznamenal proti Bulharom a aj na ihrisku Severného Macedónska.

Proti Maďarsku si pripísali slovenskí reprezentanti do 21 rokov prvú prehru v tomto roku. "Boli sme sklamaní, že sme prehrali, že sme nedali gól. Spravili sme si analýzu z Instat-u. Videli sme dobré veci, ale aj tie, ktoré nám nevyšli. Je na čom pracovať. Mali sme cieľ hrať kolmo, čiastočne to bolo vidieť. Hráči musia ukázať kvalitu a kreativitu, bez toho to nepôjde," povedal Goljan.

Naposledy si zmerali tieto dva tímy sily v júni 2021, Slováci prehrali 1:2. Premiéru za "dvadsaťjednotku" si v tomto zápase odbil Dominik Javorček: "Na zápas si spomínam veľmi dobre, a to aj napriek tomu, že sme prehrali. Bol to výborný súper a aj teraz to bude proti nemu náročné."