BRATISLAVA - Len vlaňajší vicemajstri sveta a majstri Európy z roku 2016 majú vo futbalovej kvalifikácii na ME 2024 stopercentnú bilanciu a žiadny inkasovaný gól. Francúzsko a Portugalsku sú na čele svojich skupín a najmä v prípade tímu okolo Cristiana Ronalda môžeme hovoriť o dominancii i veľkej šanci na spečatenie účasti na budúcoročnom európskom šampionáte v Nemecku.

Portugalsko predĺžilo víťaznú šnúru najprv piatkovým triumfom na Tehelnom poli, na ktorom zdolalo Slovensko 1:0 v zápase J-skupiny. Nasledovalo domáce rekordné víťazstvo 9:0 nad Luxemburskom. To síce inkasovalo v dvojzápase od Portugalcov až 15 gólov, no pravdepodobne zvedie súboj o druhé postupové miesto so Slovákmi. Vo víťaznom tíme absentoval pre kartový trest hviezdny Cristiano Ronaldo – tretiu žltú kartu inkasoval práve na Tehelnom poli, keď nešťastne zasiahol do hlavy brankára Martina Dúbravku. Po rekordnom triumfe prišlo od fanúšikov spochybňovanie formy hviezdneho kanoniera a jeho význame pre národný tím.

Po dva góly Portugalcov strelili Goncalo Inacio, Goncalo Ramos a Diogo Jota, ktorý pridal aj asistenciu. "Goncalo Ramos dnes ukázal, čo dokáže a Diogo Jota tak isto. Potrebujeme hráčov, ktorí majú úroveň na vyhrávanie zápasov. Nepotrebujem ich porovnávať. Crsitiano je dôležitý, ale náš tím je pripravený vyhrať ja bez neho," povedal po stretnutí s Luxemburskom Roberto Martinez, tréner tímu so skóre 24:0. Na priamu otázku ohľadom lepšieho výkonu bez Ronalda dodal: "Nehrali by sme bez neho lepšie. Cristiano je veľmi významný element tohto tímu, má skúsenosti a svoj vlastný štýl."

O niečo menej dominantné je vo svojej B-skupine Francúzsko. Po piatich zápasoch má skóre 11:0, pätnásť bodov a náskok šesť na druhé Holandsko. To má však jeden duel k dobru. Finalisti decembrových MS v Katare narazili v septembri len na Írsko, ktoré zdolali 2:0. "Nemôžem sa sťažovať, moji hráči robia čo treba. Aj keď dnes večer mohli ukázať o niečo viac. Nebudem však prehnane náročný, hrali proti veľmi agresívnemu súperovi. Nie je ľahké nájsť riešenie, boli sme oveľa nebezpečnejší ako v prvom zápase a to je veľmi dobré," povedal tréner francúzskeho tímu Didier Deschamps po stretnutí.

Ďalší tím, ktorý doposiaľ nestratil ani bod, je Škótsko. Dojem kazí len jeden inkasovaný gól v júnovom zápase A-skupiny na pôde Nórska (1:2). Aj Škóti absolvovali v septembri len jeden duel – na trávniku Cypru triumfovali 3:0. "Hrali sme dobre a spravili sme ďalší krok na našej ceste za kvalifikovaním sa. Bol to dobrý výkon, prvý polčas priniesol góly, v druhom sme kontrolovali hru, môžeme byť spokojní," uviedol tréner Škótov Steve Clarke. Jeho tím bojuje o historicky štvrtú účasť na kontinentálnom šampionáte, v roku 2021 sa naň Škótsko prebojovalo po 24 rokoch.

Zaujímavé dianie priniesla C-skupina, kde Angličania stratili v piatom zápase prvé body po remíze 1:1 s Ukrajinou. Skupinu však vedú naďalej o šesť bodov. "Naša ofenzívna hra nezafungovala úplne dobre. Svoje spravil aj povrch, na rýchle prihrávky bolo treba viac sily a ihrisko bolo trocha hrboľaté. Uvedomoval som si teda, že hráčov nebudem hodnotiť tak prísne," povedal kormidelník hostí Gareth Southgate k stretnutiu v poľskom meste Vroclav podľa BBC.

V sobotu sa Ukrajinci síce stali prvým tímom v skupine, ktorý obral úradujúcich vicemajstrov Európy o body, no druhé miesto v tabuľke nedokázali udržať. Taliansku podľahli 1:2 a tento triumf bol prvý pre Luciana Spallettiho, nového trénera majstrov Európy z predošlého šampionátu. "Dobre som sa tu udomácnil. Je skvelé tu byť, cítim sa ako v nebi. Máme problémy. Každý ich má, ale tiež máme povinnosti, ktoré musíme plniť. Musíme vedieť, ako sa v takejto situácii správať," povedal taliansky kormidelník, ktorý nemohol v zápase počítať s niekoľkými posilami v dôsledku zranení. O oba góly sa postaral v priebehu polhodiny Davide Frattesi a tím tak napravil dojem z remízy 1:1 v Severnom Macedónsku. Tento súper vyradil Talianov aj v baráži o účasť na MS 2022.