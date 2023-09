Šport24.sk Futbal Reprezentácie Angličania iba remizovali s Ukrajinou, Belgičania tesne zdolali Azerbajdžan Foto: Getty

Bratislava - Futbalisti Anglicka stratili prvé body v kvalifikácii ME 2024. V sobotňajšom šlágri C-skupiny len remizovali vo Vroclave s Ukrajinou 1:1, no vedú tabuľku s trinástimi bodmi. Favorit prehrával od 26. minúty, keď sa presadil Oleksandr Zinčenko, ešte do polčasu vyrovnal Kyle Walker.