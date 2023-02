LIVERPOOL - Futbalisti Realu Madrid prehrávali po úvodnej štvrťhodine prvého osemfinálového zápasu Ligy majstrov s Liverpoolom 0:2. Štrnásťnásobný šampión Ligy majstrov však zmenil nočnú moru na rozprávku a uštedril anglickému tímu najvyššiu prehru (5:2) na Anfielde v dejinách európskych pohárov. Dvoma gólmi sa na víťazstve podieľal držiteľ Zlatej lopty Karim Benzema, ktorý sa stal prvým hráčom skórujúcim v Lige majstrov v devätnástich za sebou idúcich kalendárnych rokoch (2005 – 2023).

"The Reds" začali zápas vo veľkom štýle. V 4. minúte sa efektne presadil pätičkou uruguajský útočník Darwin Nunez a v úvodnej štvrťhodine zvýšil na 2:0 Mohamed Salah, ktorý využil obrovské zaváhanie brankára Thibauta Courtoisa. Tridsaťročný Egypťan sa stal so 42 gólmi najlepším strelcom Liverpoolu v európskych súťažiach, keď prekonal klubovú legendu Stevena Gerrarda (41). Celkovo počas svojej kariéry strelil v Lige majstrov 44 gólov, čím vyrovnal rekord afrických hráčov Didiera Drogbu.

"Biely balet" sa do prestávky dokázal skonsolidovať a naštartovať k veľkolepému obratu. V 21. minúte ponúkla domáca defenzíva priveľa priestoru Viniciusovi Juniorovi, ktorý obstrelil Joea Gomeza a znížil na 1:2. Vo veku 22 rokov a 224 dní sa Vinicius stal najmladším hosťujúcim hráčom, ktorý dvakrát skóroval proti Liverpoolu na Anfielde v európskych súťažiach. Pred ním sa to podarilo Johanovi Cruyffovi v drese Ajaxu v decembri 1966. (19 rokov a 233 dní). "Vyhrať takto nie je ľahké, predovšetkým po tom, ako sa zápas začal. Nikdy sme nestratili sebadôveru a postupne sme získali kontrolu nad loptou. Vinicius Junior predviedol neuveriteľný výkon," povedal tréner Realu Carlo Ancelotti.

Brazílsky krídelník sa presadil aj v 36. minúte, keď dal azda jeden z najľahších gólov vo svojej kariére. Pri napádaní rozohrávky brankára Alissona Beckera ho jeho krajan nastrelil priamo do nôh a lopta sa odrazila do brány. Podiel viny však nesie na situácii aj najmladší hráč Liverpoolu v Lige majstrov Stefan Bajčetič (18 rokov a 122 dní), ktorý si pár sekúnd pred gólom na útočnej polovici súpera veril až príliš, keď si prebral loptu smerom do prehusteného priestoru. "Najlepší bol z našej strany začiatok, hrali sme skvele. Praktikovali sme celoplošný futbal, spôsobovali sme súperovi obrovské problémy vo všetkých priestoroch a viedli sme 2:0. Celý prvý polčas bol z našej strany dobrý, keď odhliadnem od tých inkasovaných gólov," uviedol v pozápasovom televíznom rozhovore tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.

Real sa dostal na koňa a domácich položil rýchly gól po zmene strán. Defenzíva Liverpoolu veľmi zle bránila štandardnú situáciu, keď po zlej komunikácii pri prebratí hráčov nezachytila pohyb nabiehajúceho Edera Militaa, ktorý nemal problém usmerniť do brány prudký center Luku Modriča. "Pred druhým polčasom sme si hovorili, že máme šancu a môžeme niečo zmeniť. Potom však prišla prvá situácia po návrate zo šatní a inkasovali sme gól. Neviem, či priamemu kopu predchádzal faul, ale musíme to akceptovať. Inkasovaný gól nám nepomohol, zvlášť proti tímu, ktorý má výnimočné a prepracované protiútoky. Je toho rozhodne veľa, čo si môžeme z tohto zápasu vziať," dodal Klopp.

Obhajca "ušatej" trofeje už v druhom dejstve nepustil Liverpool prakticky k ničomu. K slovu sa dostal ešte dvakrát Karim Benzema, ktorému najskôr pomohol teč brániaceho Gomeza a v 67. minúte uzavrel na konečných 5:2 po výbornej práci neúnavného Modriča, ktorý využil zaváhanie Fabinha a rozbehol rýchlu kontru. "Real bude vždy bojovať až do konca. Myslím si, že Liverpool nie je rovnaký tím, ako v minulom roku, vzadu sú zraniteľnejší," povedal Benzema, ktorý sa stal prvým hráčom skórujúcim v Lige majstrov v devätnástich za sebou idúcich kalendárnych rokoch (2005 – 2023). V európskych pohárových súťažiach strelil Liverpoolu už šesť gólov, čo je viac ako ktorýkoľvek iný hráč. Francúzsky zakončovateľ venoval triumf bývalému čestnému riaditeľovi Realu Madrid Amanciovi Amarovi, ktorý zomrel vo veku 83 rokov v priebehu utorka.

Liverpoolčania nikdy v minulosti neinkasovali na Anfield Road v európskych pohároch viac ako štyri góly a bývalý obranca anglického klubu Jamie Carragher označil vysokú prehru za hanebnú: "Ešte nikdy som nevidel, aby nejaký tím prišiel na Anfield a takto zničil Liverpool. Je to trápne a zahanbujúce."