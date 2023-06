Londýn - Anglický futbalový reprezentant Declan Rice bude môcť v lete prestúpiť z West Hamu United do iného klubu.

Niekoľko hodín po triumfe v Európskej konferenčnej lige (EKL) to potvrdil prezident WHU David Sullivan. O 24-ročného kapitána "kladivárov" prejavili záujem viaceré popredné kluby, vrátane Arsenalu, Chelsea i Bayernu Mníchov.

"Sľúbili sme mu, že po sezóne môže odísť," uviedol Sullivan s tým, že klub pôvodne mal záujem Ricea si udržať, no napokon uzavreli džentlmenskú dohodu. "Nechceli sme, aby odišiel, ale rozhodol sa tak. Pred osemnástimi mesiacmi sme mu ponúkli plat 200-tisíc libier týždenne a on to odmietol. Nemôžeme držať hráča, ktorý tu nechce zostať. Myslím si, že ponuky začnú prichádzať okamžite."

Rice je iba tretí kapitán West Hamu v histórii, ktorý zdvihol nad hlavu významnú trofej. Víťazstvom nad Fiorentinou 2:1 vo finále EKL v Prahe ukončil klub desaťročia čakania na úspech. Predtým sa ako kapitáni tímu tešili Bobby Moore z víťazstva v FA Cupe 1964 a PVP 1965 a po ňom už iba Billy Bonds z prvenstva v FA Cupe v rokoch 1975 a 1980.

"Koluje príliš veľa špekulácií o mojej budúcnosti. Cítim záujem z iných klubov, ale na stole ešte nie je žiadna konkrétna ponuka. Počkajme si a uvidíme," povedal pre stanicu BT Sport stredopoliar, ktorý v "áčku" West Hamu debutoval v roku 2017 a s klubom má ešte platný kontrakt na jeden rok s možnou opciou na ďalší.