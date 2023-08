Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur údajne akceptoval najnovšiu ponuku Bayernu Mníchov na prestup útočníka Harryho Kanea. Informovali o tom vo štvrtok nemecké i britské médiá. Podľa nich je teraz na ťahu Kane, ktorý sa musí rozhodnúť, či sa chce sťahovať do tímu nemeckého šampióna.

Podľa portálu The Athletic súhlasil Tottenham s prestupovou čiastkou, tá by mala dosiahnuť približne 110 miliónov eur plus bonusy. Samotný hráč dal obom stranám termín na uzavretie dohody do začiatku sezóny Premier League, ktorú Spurs odštartujú v nedeľu na pôde Brentfordu. Vedenia oboch klubov absolvovali v stredu dlhé rokovania o prestupovej čiastke. Tridsaťročnému Kaneovi vyprší kontrakt so Spurs v júni budúceho roka. Hoci nedávno prejavil záujem v klube zotrvať aj v nasledujúcej sezóne, majiteľ klubu Joe Lewis preferuje jeho predaj, keďže o rok by mohol odísť zadarmo.

Kane futbalovo vyrastal v akadémii Tottenhamu a v Premier League má v jeho drese na konte 213 gólov, čo je v historických tabuľkách druhé miesto za Alanom Shearerom (260). V minulom ročníku dosiahol métu 30 gólov v 38 stretnutiach. Je aj historicky najlepší strelec anglickej reprezentácie s 58 presnými zásahmi.

Bayern začne sezónu v sobotu zápasom nemeckého Superpohára proti Lipsku. O šesť dní neskôr nastúpi v Bundeslige na ihrisku Brém. Bavori doteraz najviac zaplatili za príchod Lucasa Hernandeza z Atletica Madrid, ten prestúpil v roku 2019 z Atletica Madrid za 80 miliónov eur. V súčasnosti je už hráč Paríža St. Germain. Transfer Kanea by znamenal rekordnú sumu v histórii klubu.