MNÍCHOV - Vedenie nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov sa v pondelok vrátilo z Londýna, v ktorom delegácia rokovala o prestupe Harryho Kanea z Tottenhamu Hotspur. Podľa portálu The Athletic však k dohode neprišlo.

Bavori údajne ponúkli za anglického útočníka v júni najskôr 70 miliónov eur, v súčasnosti ponúkajú Mníchovčania 87 mil. a sumu by mohli navýšiť bonusy. Podľa denníka The Times však Spurs požaduje za kapitána "Albiónu" viac ako 115 miliónov. Bayern hľadá nástupcu na voľné miesto deviatky po odchode Roberta Lewandowského do FC Barcelona. Práve Kane je kandidát číslo jeden.

"Harry Kane je určite veľmi atraktívny hráč. Je kapitán anglickej reprezentácie a kvalitný strelec. Preto by nám v tíme veľmi pomohol," povedal prezident bundesligového majstra Herbert Hainer počas predsezónneho turné v Ázii. Majiteľ "kohútov" Joe Lewis nie je pripravený stratiť svojho kapitána po vypršaní zmluvy v lete budúceho roka, preto požadoval okamžitý predaj v prípade, že Kane odmietne podpísať novú zmluvu.