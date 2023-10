Deň D je tu. Štvrtý súboj s Nemeckom v tohtoročnej kvalifikácii o postup na MS v Uzbekistane. Prvé dva súboje v hlavnom kole víťaza nepoznali, v Drážďanoch sa zrodila remíza 1:1, odveta v Leviciach priniesla bezgólovú remízu.

Po prehre Slovenska 3:4 minulý týždeň v Göppingene sú výsledkovo na koni Nemci, zvereci Mariána Berkyho sú však odhodlaní a svojho súpera chcú konečne zdolať! Hovoria o zápase o česť, výkop zápasu pred kamerami RTVS :Šport je naplánovaný na 18:30.

Slováci navštívili aj zápas basketbalových Levíc proti Prievidzi, hala praskala vo švíkoch, podobnú návštevu by si želali aj v dnešnom zápase.

Aký recept by mal platiť na dnešného súpera? „Hlavne sa musíme zlepšiť vo všetkých činnostiach, zápas, ktorý sme hrali vonku sme si pozreli, zanalyzovali ho, dôraz sme kládli na „vypichnutie“ si chýb, ktoré sme robili. Urobíme všetko pre to v domácom zápase, aby ten celkový náš výkon bol oveľa lepší a konečne sme zdolali Nemcov. Jednoznačným cieľom je, aby sme tešili z víťazstva,“ povedal asistent trénera Richard Bačo.

„Nálada v tíme je lepšia, ako bola hneď po zápase v Nemecku, na našej strane je určite odhodlanie, chceme uspieť, potešiť domáceho fanúšika a všetci veríme, že sa nám to konečne podarí. Dôležité bude vyhnúť sa chybám, ktoré sme urobili v predošlých zápasoch. Aby sme uspeli, musíme prísne dodržiavať taktické pokyny od trénerov. Keď každý hráč bude hrať to, čo od neho požadujú tréneri, budeme úspešní,“ doplnil slová trénera Dominik Ostrák.