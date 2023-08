Slovenský futbalista v Amerike mení dres. Greguš sa vracia do starého-známeho klubu

Slovenský futbalista Ján Greguš sa opäť stal hráčom Minnesoty United v zámorskej MLS. Do klubu prišiel výmenou z Nashville, ktorý za 32-ročného stredopoliara zinkasoval 75.000 dolárov a výber v 2. kole superdraftu MLS.

Greguš pôsobil v Nashville od marca, s klubom vtedy podpísal kontrakt do konca roka 2023. Do MLS prišiel v roku 2019 z FC Kodaň. Dres Minnesoty obliekal dve sezóny, potom prestúpil do San Jose. V zámorskej súťaži odohral 112 zápasov, v ktorých strelil tri góly a pridal 22 asistencií.

V drese slovenskej reprezentácie má Greguš na konte 36 štartov. Na klubovej úrovni pôsobil v minulosti aj v FC Nitra, Baníku Ostrava a Jablonci.