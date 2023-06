Holandský klub FC Groningen si po ročnom hosťovaní Slováka Samuela Dikoša z MŠK Žilina uplatnil opciu na trvalý prestup. Oba kluby o tom informovali na svojich oficiálnych webových stránkach.

Sedemnásťročný krídelník podpísal zmluvu do polovice roka 2025 s opciou na ďalší. Dikoš hral v uplynulej sezóne za Groningen v kategórii do 18 rokov a zaznamenal sedem gólov. Zároveň je kapitán slovenskej reprezentácie do 17 rokov. "Teší ma, že môžem pokračovať v tomto fantastickom klube aj v nasledujúcich rokoch. Mám za sebou skvelý rok a chcem sa tu naďalej rozvíjať ako futbalista aj človek," povedal Dikoš po podpise zmluvy.

Groningen zostúpil po 23 sezónach z najvyššej holandskej súťaže (Eredivisie) do druhej ligy. V tíme pôsobí aj slovenský stredopoliar Tomáš Suslov, ktorý má zmluvu do júna 2026.