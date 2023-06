Saudská Arábia je ochotná utrácať za futbalistov z Európy obrovské peniaze. V hľadáčiku má rovno niekoľko potenciálnych kandidátov z Chelsea.

Nový manažér Mauricio Pochettino by rád priviedol novú jednotku medzi tri tyče. Brankár Chelsea Edouard Mendy sa preto zrejme stane ďalším hráčom, ktorý vymení Premier League za Saudi Pro League. Portál talkSPORT nedávno priniesol správu, že "Blues" sú otvorení ponukám na túto brankársku hviezdu, rovnako ako na jeho kolegu Kepu Arrizabalagu.

Mendy si už údajne našiel iný klub. Podľa experta na prestupy Fabrizia Romana vstúpil 31-ročný hráč do "záverečnej fázy" rokovaní so saudským klubom Al Ahli a je pripravený podpísať trvalú zmluvu. Romano ďalej uvádza, že senegalský reprezentant sa už s klubom dohodol na osobných podmienkach, pričom sa očakáva, že podpíše trojročnú zmluvu do júna 2026. Od jeho príchodu do Chelsea z francúzskeho Rennes v roku 2020 nastúpil do 105 zápasov, pričom inkasoval iba 86 gólov. V uplynulej sezóne mu však post brankárskej "jednotky" vyfúkol Arrizabalaga.

Tridsaťjedenročný gólman nie je jedinou hviezdou "Blues", ktorá sa chystá opustiť Londýn a odísť na Blízky východ. Stredopoliar N'Golo Kante je blízko k prestupu do Al Ittihadu, zatiaľ čo Al Hilal sa zaujíma o Kalidoua Koulibalyho. Rovnako Al Nassr, v ktorom pôsobí aj hviezdny Ronaldo, ponúkol Hakimovi Ziyechovi až dvojnásobný plat, než aký má v Chelsea. Zdá sa, že snaha majiteľa anglického klubu Todda Boehlyho o vyrovnanie účtovníctva po tom, čo klub v posledných dvoch prestupových obdobiach minul 600 miliónov libier, hrá to karát práve Saudskej Arábii.