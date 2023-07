Prestup francúzskeho futbalistu Lucasa Hernandeza z Bayernu Mníchov do Paríža St. Germain je podľa nemeckých médií hotová vec. Šampión Ligue 1 zaplatí za ľavého obrancu 50 miliónov eur.

Hernandez je najdrahší odchádzajúci hráč v histórii Bayernu, do ktorého prišiel v roku 2019 z Atletica Madrid. S mníchovským klubom vyhral štyrikrát nemeckú Bundesligu a v roku 2020 triumfoval v Lige majstrov. "Chceme sa Lucasovi Hernandezovi poďakovať za štyri spoločné veľmi úspešné roky. Vždy sa snažil podávať stopercentné výkony. Neprestával udivovať bojovým duchom a vášňou," vyjadril sa CEO Bayernu Jan-Christian Dreesen.

"Cítim sa veľmi šťastný. Na prestup do PSG som čakal už nejaký čas a konečne sa ho podarilo dotiahnuť do konca. Je to pre mňa výnimočný deň a som veľmi rád, že tu môžem byť," uviedol Hernandez podľa agentúry AFP. Podľa médií zaplatil PSG za transfer približne 40 miliónov eur.Na MS 2022 v Katare si v úvode zápasu skupinovej fázy s Austráliou roztrhol krížny väz v kolene a odvtedy sa na trávnikoch neobjavil. Na novom pôsobisku sa stretne aj so slovenským reprezentačným stopérom Milanom Škriniarom, ktorý s PSG podpísal päťročnú zmluvu.