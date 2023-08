Prestupový trh je džungľa, tvrdí. Keď Romano napíše Here we go, futbalový svet spozornie

Rodina a kamaráti z neho počas prestupových období veľa nemajú. Taliansky novinár Fabrizio Romano si vyslúžil prezývku „kráľ prestupov“.

Len ťažko nájdete futbalového fanúšika, ktorému by jeho meno uniklo. Keď chce niekto vedieť, či už je prestup niektorého hráča dokončený, ide na Twitter či Instagram práve Fabrizia Romana. A keď vidia vetu „Here we go“, teda vo voľnom preklade „Je to tu“, vedia, že je hotovo.

Talian je dnes najznámejší žurnalista venujúci sa futbalovým prestupom, vie o nich v drvivej väčšine ako prvý. Na Instagrame ho sleduje momentálne vyše 21,5 milióna followerov, na Twittri 17,5 milióna.

O futbale začal písať ako 16-ročný, o tri roky sa jeho novinárska kariéra rozbehla naplno prvými prestupovými prípadmi. Išlo o Gerarda Deulofeua a Maura Icardiho, ktorí pôsobili v akadémii FC Barcelona.

„Zavolal mi môj zdroj a opýtal sa ma, či mu môžem pomôcť. Bol som mladý novinár, on potreboval napísať článok o dvoch prestupoch. Išlo o Deulofeua s Icardim. Nadviazal som tento vzťah a pomohlo mi to, pretože keď Icardi išiel do Talianska do Sampdorie a potom do Interu, mal som túto správu ako prvý. Správa o Icardim bola moja prvá veľká,“ spomínal Romano na svoj prvý prípad pre sportbible.com. Svoje zdroje taliansky novinár nemenuje. Tvrdí, že jeho práca je založená na vzájomnej dôvere.

Práca okolo prestupového kolotoča, ktorý sa vo futbale pravidelne roztočí, ho okamžite chytila. „Prestupový trh je džungľa. Ako vždy hovorím, každý deň čakajte nečakané. Mám rád ten pocit. Podľa mňa to je ako hrať zápas Ligy majstrov. Keď oznámite veľkú správu o prestupe, je to ako streliť gól vo finále,“ vysvetľuje.

Fabrizio Romano s cenou pre najlepšieho futbalového novinára za minulý rok. Zdroj: instagram Fabrizio Romano

Nesnaží sa však za každú cenu byť prvý a prinášať senzácie. Svoju magickú formulku „Here we go“ použije, len keď si je prestupom stopercentne istý. „Nechcem rozširovať falošné správy, to nemám v povahe. Nepotrebujem byť prvý, potrebujem byť dôveryhodný. Netlačia ma termíny, kvôli ktorým musím prácu rýchlo dokončiť, ani titulok, ktorý musím rýchlo napísať,“ vysvetlil Romano pre The New York Times. Za posledné roky sa z jeho mena stala značka, jej budovanie ho stojí veľa.

Nedávno, napríklad, ukázal šialené štatistiky z jeho mobilu. Z 24 hodín s ním za jeden deň pracoval sedemnásť hodín a 37 minút. V najvyťaženejších dňoch spí najviac päť hodín. Počas dňa vybaví aj päťdesiat hovorov, aby sa dostal k exkluzívnym informáciám, ktoré inde fanúšikovia nenájdu. Keď si prevzal cenu pre najlepšieho futbalového novinára za minulý rok, ďakoval najmä blízkym za ich trpezlivosť.

„Túto cenu venujem mojej rodine a úžasným priateľom za pochopenie a trpezlivosť, že počas spoločne stráveného času mám oči na telefóne 24 hodín denne a sedem dní v týždni, aj keď sme spolu, napríklad, na večeri. Každá správa, každý telefonát, to nie je len futbal či práca. Je to môj život,“ hovoril súčasný guru „prestupovej novinárčiny“, ktorý si však uvedomuje, že uspokojiť sa po akomkoľvek úspechu by bolo nesprávne:

„Hocijaká správa, ktorú vydáte a ktorá je pre vás úspechom, o päť minút neexistuje. Kto sa zastaví, ten sa na prestupovom trhu stratí.“