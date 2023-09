Šport24.sk Futbal Prestupy Poistka v zmluve: Tottenham môže mať naspať Harryho Kanea Foto: Axel Heimken

Londýn - Prezident anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur prezradil, že do zmluvy o prestupe Harryho Kanea do Bayernu Mníchov vložil klauzulu o spätnom odkúpení. Daniel Levy to uviedol v utorok, keď počas fóra s fanúšikmi čelil viacerým otázkam spolu s trénerom Ange Postecogluom.