Miláno - Smoliar tohtoročného finále LM Romelu Lukaku dostal astronomickú ponuku od Saudskoarabského klubu Al-Hilal . Údajne si už aj dohodol na luxusných podmienkach a jeho výplata by sa mala pohybovať niekde okolo 21 miliónov eur ročne.

Belgický útočník si v tohtoročnej sezóne prežil toho naozaj veľa. Po nevydarenom pôsobení v Anglicku sa vrátil znova do milánskeho Interu, kde zažil fantastickú sezónu a fanúšikovia si od neho sľubovali veľké množstvo gólov. Lenže, na začiatku sezóny sa Lukaku zranil a po zdĺhavom procese a konečne vrátil do hry. Po návrate zo zranenia sa trápil a až po pár zápasoch mu to tam znova začalo padať. Tesne pred finále LM bol vo výbornej forme a vyzeralo to tak, že práve on by mohol byť kľúčovým hráčom nerazzurri. Lukaku nastúpil do zápasu ako striedajúci hráč a okamžite sa dostal do niekoľko príležitostí, bohužiaľ jeho výkon sa podobal tomu osudnému výkonu na MS proti Chorvátsku, kde niekoľkokrát až humorne zahodil šance.

Krátko po finále vyšla správa, že Belgičan musel čeliť rasistickým urážkam a po sezóne by sa mal naspäť vrátiť do Chelsea. Okrem jeho návratu do Chelsea prišla belgickému futbalistovi luxusná ponuka zo Saudskej Arábie. Klub Al-Hilal mu údajne ponúkol zmluvu s hodnotou výplaty 21 miliónov eur ročne a Lukaku je vraj vysoko naklonený k presunu do tejto ligy. Jedinou prekážkou je prestupová čiastka, ktorú údajne požaduje majiteľ Chelsea Todd Boehly. Ďalšou možnosťou je prestup do rímskeho AS, ktoré prejavilo záujem o Belgičanove služby. V Ríme by sa znova stretol so svojím bývalým manažérom Josém Mourinho, ktorý Lukakua koučoval za jeho čias v Manchestri United.