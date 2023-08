Brazílsky futbalista Neymar prestúpil z Paríža Saint Germain do saudskoarabského klubu Al-Hilal. Na Blízkom východe ho čaká nadštandardné zaobchádzanie. Hviezdny útočník sa na adresu svojho prestupu už stihol vyjadriť.

Brazílčana Neymara čaká po prestupe do saudskoarabského klubu Al Hilal poriadna dávka luxusu. Okrem obrovského platu bude mať k dispozícii aj súkromné lietadlo a vilu s personálom. Mecenáši klubu mu okrem toho sľúbili aj odmeny za reklamu pre klub. "V Európe som dosiahol veľa úspechov a zažil výnimočné chvíle, ale vždy som chcel byť globálnym hráčom a skúsiť si nové výzvy a príležitosti na nových miestach. Chcem písať novú športovú históriu a Saudi Pro League má momentálne obrovskú energiu a kvalitných hráčov," citoval Neymara zahraničný portál Talksport.

Francúzsky majster Paríž Saint Germain zinkasoval za Brazílčana približne 100 miliónov eur. Ročný plat útočníka bude vo výške 200 miliónov eur. Ak sa bude saudskoarabskému tímu dariť, Brazílčan dostane ďalšie príplatky. Za každé víťazstvo by si mal prilepšiť o približne 80 tisíc eur. Nová posila klubu je tiež mimoriadne aktívna na sociálnych sieťach, čo chce vedenie využiť. Za každý príspevok, ktorý bude propagovať klub, získa zhruba 500-tisíc eur. "Al Hilal je obrovský klub s fantastickými fanúšikmi a je najlepší v Ázii. To mi dáva pocit, že je to pre mňa správne rozhodnutie v správnom čase v správnom klube. Milujem víťazstvá a strieľanie gólov a plánujem v tom pokračovať v Saudskej Arábii a v klube Al Hilal," dodal brazílsky futbalista.