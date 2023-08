Miliardová prestupová klauzula? Do Barcelony mieri mladý megatalent z Nemecka

Do Španielska mieri mladý talent. Futbalový klub FC Barcelona získal do svojich služieb šestnásťročného mladíka Noaha Darvicha z Freiburgu.

Nemecký stredopoliar podpísal s Kataláncami kontrakt do júna 2026 a bude pôsobiť v ich rezervnom tíme v tretej najvyššej súťaži. Barcelona za jeho služby zaplatila 2,5 milióna eur, no jeho prestupová klauzula je vo výške až jednej miliardy eur. Darvich ako kapitán priviedol Nemecko k titulu na majstrovstvách Európy hráčov do 17 rokov.