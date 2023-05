Arabský klub Al Hilal prišiel s megaponukou. Lionel Messi by si opäť mohol zmerať sily s jeho odvekým rivalom Cristianom Ronaldom v arabskej najvyššej futbalovej súťaži. Svojim platom by však Portugalčana schoval do vačku.

Lionel Messi údajne dostal lukratívnu ponuku na prestup do Saudskej Arábie v hodnote viac ako 1 miliarda eur.

Francúzsky portál Foot Mercato tvrdí, že ak by sedemnásobný držiteľ Zlatej lopty súhlasil s prestupom do klubu Al Hilal, mohol by zarobiť až dvakrát viac ako jeho najväčší rival Cristiano Ronaldo. Takáto dohoda by znamenala opätovné obnovenie legendárnej rivality medzi ním a Ronaldom. Messi by tak nastupoval za Al Hilal proti Ronaldovmu Al Nassr.

Zdá sa však, že Messi uprednostňuje prestup do Barcelony, kde by ho z otvorenou náručou privítal tréner a futbalistov bývalý spoluhráč Xavi. "Naši fanúšikovia čoraz častejšie spájajú Messiho práve s Barcelonou. Je to naozaj príjemný pocit, počuť našich fanúšikov znova hovoriť o Messim. Verte mi, ja v tom mám jasno a jeho prestup späť k nám závisí len na ňom," vyhlásil Xavi pre katalánske médiá.

Barcelona už údajne požiadala o pomoc aj Davida Beckhama, aby dopomohol k prestupu argentínskeho majstra sveta. Podľa dostupných informácií Barca zvažuje plán, podľa ktorého by Beckhamov Inter Miami podpísal s Argentínčanom zmluvu a následne by ho poslal na hosťovanie do Španielska. Predpokladá sa, že hosťovanie v Barcelone by mohlo trvať od 6 do 18 mesiacov a po uplynutí lehoty by sa 35-ročný futbalista vrátil do americkej MLS natrvalo.

Messi s najväčšou pravdepodobnosťou v lete opustí Paríž Saint-Germain. Hviezdny útočník dokonca vynechal oslavy titulu klubu a namiesto toho sa zúčastnil na koncerte Coldplay v Barcelone. Fanúšikovia katalánskeho tímu i kouč Xavi sú preto čoraz viac presvedčení o tom, že Messi napokon zakotví späť v klube, v ktorom sa preslávil.