Anglický futbalový klub Manchester United je ochotný zaplatiť 52 miliónov eur za brankára Evertonu Jordana Pickforda. Informoval o tom denník Daily Star.

Anglický brankár je na čele zoznamu potenciálnych náhradníkov za Davida de Geu, keďže sa vedenie klubu so španielskym brankárom stále nedohodlo. Tridsaťdvaročnému De Geovi zostáva do konca zmluvy už len 14 dní a zatiaľ odmietol predĺžiť svoje pôsobenie o ďalšie dva roky, predovšetkým pre radikálne zníženie platu. Vedenie United chce znížiť De Geov týždenný plat z 375 000 libier na 200 000 libier. Denník ďalej uviedol, že Pickford je otvorený možnosti prestúpiť do Manchestru. V uplynulej sezóne odchytal 37 zápasov za Everton, v 10 z nich si udržal čisté konto.

"Červení diabli" chcú Pickforda získať bez ohľadu na to, či doterajšia jednotka tímu David de Gea opustí mužstvo. Tréner Erik ten Hag povedal, že klub potrebuje nového brankára, ktorý by buď konkuroval De Geovi, alebo by ho nahradil, ak Španiel nebude súhlasiť s podpisom novej zmluvy. Pickford s týždenným príjmom 100 000 libier by v United dostal dvojnásobok svojho základného platu. Zaujíma sa o neho aj Tottenham, ale lákadlo Ligy majstrov dáva klubu z Manchestru výraznú výhodu.