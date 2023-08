Liverpool získal novú posilu do stredu poľa: Na Anfield prišiel z nemeckej Bundesligy

Anglický futbalový klub FC Liverpool podpísal štvorročnú zmluvu s japonským stredopoliarom Wataru Endom. Britské médiá uviedli, že 30-ročný hráč prestúpil z bundesligového Stuttgartu za 19 miliónov libier.

"Som veľmi šťastný a teším sa, že som sa pripojil k takému veľkému klubu v Liverpoole. Je to úžasný pocit. Vždy bol môj sen hrať v Premier League a v jednom z najväčších klubov na svete," povedal pre webstránku Liverpoolu Endo, ktorý môže hrať aj na pozícii stredného obrancu.

Japonec prišiel do Liverpoolu po tom, čo sa klubu neporadilo získať Moisesa Caiceda a Romea Laviu, ktorí uprednostnili zmluvy s Chelsea. "The Reds" vstúpili do ligovej sezóny remízou 1:1 na ihrisku Chelsea, v sobotu privítajú Bournemouth. Informovala o tom agentúra AFP.