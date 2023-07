Liverpool - Kapitán futbalistov FC Liverpool Jordan Henderson vo štvrtok prestúpil do saudskoarabského klubu Al-Ettifaq, ktorý trénuje jeho bývalý spoluhráč Steven Gerrard.

Tridsaťtriročný stredopoliar priviedol "The Reds" v roku 2020 k prvému titulu v Premier League po 30 rokoch a sezónu predtým zdvihol nad hlavu pohár pre víťaza Ligy majstrov. Kontrakt s LFC mu mal vypršať až 30. júna 2025. Podľa medializovaných informácií by mal v Al Ettifaqu poberať štvornásobne vyšší plat, prestupová čiastka by sa mala vyšplhať na 14 miliónov eur.

"Môžeme potvrdiť, že Jordan Henderson skompletizoval prestup do Al-Ettifaqu," napísal na sociálnych sieťach Liverpool. "Líder. Bojovník. Sme nadšení, že ho máme," uviedol saudský klub.

Henderson prišiel do LFC v roku 2011 zo Sunderlandu a o štyri roky neskôr nahradil na poste kapitána práve Gerrarda. Z Liverpoolu by mal v najbližších dňoch putovať do Saudskej Arábie aj Fabinho, za ktorého ponúka 40 miliónov libier Al-Ittihad. Do Saudskej Arábie už zamieril bývalý hráč Liverpoolu Firmino, brazílsky útočník sa do roku 2026 upísal klubu Al-Ahli.