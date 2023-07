Perth - Nový tréner futbalistov Tottenhamu Angelos Postecoglu vyhlásil, že Harry Kane je úplne oddaný jeho vízii pre klub a nechce opustiť mužstvo. Kapitána anglickej reprezentácie pritom spájajú s odchodom do Bayernu Mníchov.

Kaneovi končí zmluva s Tottenhamom na budúci rok v lete a bývalý prezident Bayernu Mníchov Uli Hoeness pred pár dňami tvrdil, že 29-ročný útočník je rozhodnutý prestúpiť k Bavorom. "Dobre som sa porozprával s Harrym. Nič ohromujúce ani definujúce. Boli sme dokonale zosúladení. Tento rok chceme vidieť úspešný tím. Je tu a kým je tu, je úplne oddaný tomu, čo robíme. Z Mníchova so mnou nikto nehovoril. Ak chcú iné kluby diskutovať o našich zazmluvnených hráčoch, je to skôr ich problém ako náš. Je veľa ľudí, ktorí poznajú Harryho lepšie ako ja, ale on sa nenechá zmiasť nikým," uviedol Postecoglu.

Hráči Tottenhamu sú momentálne na letnej príprave v austrálskom Perthe, kde majú v utorok odohrať stretnutie s víťazom Európskej konferenčnej ligy West Hamom. Kane s "kohútmi" odcestoval, no mužstvu chýba jeho kapitán Hugo Lloris. Tridsaťšesťročný brankár zvažuje odchod z tímu. "Porozprával som sa s ním a to, či chce s nami ísť, som nechal na ňom. Myslím, že si zaslúži rešpekt, aby o svojej budúcnosti rozhodoval sám," dodal Postecoglu. Informácie priniesla agentúra AFP.