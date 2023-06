Španielsky tréner Pep Guardiola naznačil, že Manchester City sa nebude usilovať o útočníka Kyliana Mbappeho z Paríža Saint-Germain. "Viete, kam chce ísť," povedal kouč City v pondelok na golfovom turnaji v Španielsku, pričom narážal na španielsky Real Madrid.

Mbappe nevyužije opciu na automatické predĺženie kontraktu o dvanásť mesiacov, keď mu v lete 2024 vyprší súčasná zmluva s PSG. Budúce leto tak ako voľný hráč môže prestúpiť do iného tímu. O dvadsaťštyriročného Francúza sa minulý rok najviac zaujímal práve Real Madrid, no vtedy sa rozhodol zotrvať v Parku princov.

Guardiola v prejave na turnaji v Katalánsku tiež povedal, že Barcelona sa snaží získať stredopoliara Ilkaya Gündogana. Tridsaťdvaročnému Nemcovi sa skončila zmluva v City, ale Guardiola chce, aby pokračoval v mužstve. "Viem, že Barcelona má záujem a City tiež. Dúfam, že zostane u nás. Ak by išiel do Barcy, bol by to mimoriadny podpis. Snažíme sa o to, aby zostal. Viem, že tréner Xavi mu viackrát volal. Ak podpíše zmluvu s Barcou, poviem mu, že sa tam bude mať výborne," zdôraznil 52-ročný Španiel, ktorý v uplynulej sezóne vyhral s "Citizens" treble - titul v Premier League, zisk Pohára FA i celkový triumf v Lige majstrov.