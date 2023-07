Futbalová hviezda to povedala otvorene: Do Saudskej Arábie som prestúpil kvôli peniazom!

BRATISLAVA - Nedokážu odolať miliónom, ktoré im ropná veľmoc ponúka! Najväčším hitom prestupového leta sa na futbalovom poli stala Saudská Arábia. Donedávna krajina, ktorá v spojení s futbalom nevzrušovala ani najzarytejších fanúšikov, dnes udáva tón vďaka miliardám eur z ťažby čierneho zlata a láka do svojej najvyššej súťaže veľké hviezdy z Európy.

Prvým, koho Saudská Arábia zlákala, bol v zime Cristiano Ronaldo. Hviezdny Portugalčan opustil Manchester United a s tímom Al Nassr sa dohodol na kontrakte, ktorý mu ročne prinesie okolo 200 miliónov eur! Konzervatívna moslimská krajina však pri Ronaldovi neskončila a už dnes je isté, že na Arabskom polostrove sa od novej sezóny predstaví množstvo hviezd, ktoré doteraz bojovali o najcennejšie trofeje v európskych veľkokluboch.

Saudi ponúkajú hráčom astronomické sumy, ktorým nedokážu odolať a ich platy na starom kontinente v porovnaní s týmito ponukami vyzerajú ako omrvinky. Hoci drvivá väčšina futbalistov sa tvári, že do netradičnej futbalovej krajiny smerujú za novými výzvami a nie za peniazmi, obranca Kalidou Koulibaly sa po svojom prestupe vyjadril bez servítky. Z londýnskej Chelsea sa do Al-Hilal sťahuje kvôli peniazom. Nový zamestnávateľ mu totiž za sezónu sľúbil 35 miliónov eur.

„Nepopieram to. Do Saudskej Arábie som prestúpil kvôli peniazom. Môžem pomôcť celej mojej rodine, aby sa nám žilo dobre - od mojich rodičov až po bratrancov a sesternice. Okrem toho môžem investovať do aktivít mojej charity. Začali sme stavať kliniku v dedine, kde sa moji rodičia narodili a vyrastali. V pláne mám množstvo ďalších projektov na pomoc mladým ľuďom,“ povedal senegalský futbalista.