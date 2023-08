Rijád - Futbalista Neymar sa rozhodol opustiť francúzsky tím PSG a dohodol sa na prestupe so saudskoarabským klubom Al-Hilal. Jeden z najznámejších klubov v Saudskej Arábii zaplatil Neymarovi astronomické peniaze, no okrem výplaty mu sľúbil bonusy, ktoré vám rozhodne vybijú dych.

Neymarova kariére v Európe sa pravdepodobne skončila a fanúšikom tohto brazílskeho kúzelníka ostane na srdci otázka, či nemohol dokázať viac? Počas svojho pôsobenie v Barcelone zažil svoje najlepšie roky a jeho výkony patrili medzi absolútnu špičku. Po prestupe do Paríža sa očakávali od Neymara veľké veci, ale okrem pár zábleskov to nebolo až také svetlé ako si možno niektorí fanúšikovia predstavovali. Smutnou bodkou za jeho pôsobením v Paríži je fakt, že za najznámejší francúzsky veľkoklub odohral menej ako polovicu možných zápasov.

V posledných rokoch mu znepríjemňovali život zranenie, ktorým sa nevyhol ani na možno svojich posledných MS v Katare. V Katare mu futbal skutočne chutil a takmer sa stal hrdinom v zápase proti Chorvátsku. Nebyť nešťastného vyrovnávajúceho gólu útočníka Petkoviča mohol byť Neymar pre svoju krajinu ozajstným hrdinom a milovníci futbalu by sa konečne dočkali očakávaného semifinálového derby medzi Brazíliou a Argentínou.

Počas letného prestupového obdobia sa dlho riešila sága PSG a Kyliana Mbappeho, no aj napriek množstve špekulácii sa Mbappe rozhodol ostať a bol to práve Neymar, ktorému sa otvorili dvere na presun do iného klubu. Brazílčan mal množstvo ponúk na zotrvanie v Európe, no nakoniec sa objavil saudskoarabský Al-Hilal, ktorý prišiel s ponukou, ktorá sa jednoducho nedala odmietnuť. Famózna výplata 100 miliónovej ročne bola iba čerešničkou na torte, no tie bonusy sú ako by z iného sveta. O týchto bonusoch sa dozviete v našej galérii.