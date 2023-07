Saudskoarabský futbalový klub Al-Hilal predložil ponuku 300 miliónov eur za Francúza Kyliana Mbappeho. Paríž Saint-Germain záujem o svojho hráča potvrdil a dal Al-Hilalu povolenie rokovať priamo s dvadsaťštyriročným útočníkom.

Al-Hilal prejavuje záujem o Mbappeho už dlhší čas. Francúzsky zakončovateľ má platnú zmluvu s PSG do leta budúceho roka, no už dávnejšie vyhlásil, že kontrakt nepredĺži. Mbappe by chcel naplniť zmluvu a presunúť sa do nového klubu ako voľný hráč v roku 2024. Prezident klubu z Parku princov Nasser Al-Khelaifi to však rázne odmieta. Zahraničné médiá už informovali aj od "predzmluve" najlepšieho kanoniera Ligue 1 s Realom Madrid. Ak by Mbappe prestúpil do Saudskej Arábie, prekonal by rekordnú prestupovú sumu Brazílčana Neymara. Ten prestúpil v roku 2017 z FC Barcelona do Paríža Saint-Germain za 222 miliónov eur.